中村江里子、フランス人夫との“貴重”なダンスシーンが話題「私は酔っ払うと…」 長身長男との2ショットも公開
パリ在住の元アナウンサー・中村江里子（56）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。パーティーに参加した時の様子を記した。
【写真あり】こんな姿見たことない…夫とお揃いコーデでダンスする中村江里子
中村は友人主催のパーティーに出席したことを報告し、「フランスのパーティーは本当に年齢関係なくみんなで一緒に楽しめるのが素敵」と夫とのお揃いのコーデで、音楽に合わせて踊る自身の様子などを公開した。続けて「私は酔っ払うと、音楽に合わせてなぜかジャンプしてしまうようで」と新たな発見があったことなどを伝えた。
中村は1999年3月にフジテレビを退社。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドワード・バルト氏と結婚後、生活拠点をパリに移している。2004年に長女、2007年に長男、2010年に次女を出産した。
