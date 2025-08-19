万博「空飛ぶクルマ」想定の空中クルーズ開催 会場内ポートからヘリで遊覧 概要・料金発表
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は19日、大阪・関西万博のヘリコプター遊覧を8月29日に実施すると発表した。
【動画】大阪が一つに!! 万博でリベンジ飛行…ブルーインパルスの勇姿
大阪府「空飛ぶクルマ観光魅力促進調査事業」との連携企画。ヘリは、「空飛ぶクルマ」デモフライトなどを実施するEXPO Vertiport（会場内ポート）を発着する。
万博公式サイトでは「この遊覧では、空飛ぶクルマの商用飛行が実現する未来社会を想定した『万博の全景を見渡す空の旅』をヘリコプターでお楽しみいただけます」と呼びかけた。JTBの旅行商品としての取り扱いとなる。
■大阪・関西万博 空中クルーズ
日時：2025年8月29日（金）午前10時から午後5時
場所：モビリティエクスペリエンス（L04）EXPO Vertiport内
内容：ヘリコプターによる万博会場周辺の遊覧飛行 最大25回、貸切（1名〜4名まで搭乗可能）※荒天時は運休
所要時間：約20分（うち遊覧飛行は約5分）
費用：有料
予約方法：予約サイトで一般販売、先着順
料金：
1名利用／入場チケット付おひとり 16万6000円
2名利用／入場チケット付おひとり 8万6000円
3名利用／入場チケット付おひとり 5万9000円
4名利用／入場チケット付おひとり 4万6000円
1名利用／入場チケット無おひとり 16万円
2名利用／入場チケット無おひとり 8万円
3名利用／入場チケット無おひとり 5万3000円
4名利用／入場チケット無おひとり 4万円
