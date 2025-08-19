【京都】元日本代表ＤＦ森脇良太さんが特別企画に挑戦！Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒへの特別インタビューも「ある意味ラブソング」【KICKOFF！KANSAI】

写真拡大

　京都サンガＦ．Ｃ．のホーム戦で「ＫＩＣＫＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ」とのコラボ企画が実施された。ゲストにはＯＢの元日本代表ＤＦ森脇良太さんが登場！　ハーフタイムの特別企画を持ち前のキャラクターで大いに盛り上げた。他には女性６人組のスペシャルゲストへインタビューも。サッカー界を支える存在が込める思いとはー。

京都サンガＦ．Ｃ．との試合で豪華なゲストが次々と登場

　関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ゲストには京都サンガＦ．Ｃ．のＯＢ元日本代表ＤＦ森脇良太さんを迎えた。

　Ｊ１リーグで好調の京都。第２６節は東京ヴェルディと戦い、エースＦＷラファエル・エリアス選手の決勝弾で１−０の勝利を掴み取った。勝ち点３を積み、優勝争いを繰り広げる上位をキープ。この一戦では番組とのコラボ企画も開催され、ハーフタイムにクロスバー当て対決が行われた。

　加地さん＆森脇さんチーム対サポーターとの特別対戦ではまさかの展開に…。

　元日本代表コンビが苦しめられ、クロスバー当てを連発するサポーターに完敗する結果となった。

　さらにＪリーグ公式応援ソング「Ｆｏｒ　Ｄｅｃａｄｅｓ」を歌う「Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒ」のスペシャルインタビューも実施。「選手の皆さんとサポーターの皆さんの関係性を歌わせていただいて、それは私たちと私たちのファンの皆さんの関係性にも似ているところがあって、ある意味相思相愛の、ある意味ラブソング」と歌に込める意味を明かした。他にも番組内ではＪリーグへの思いなどを語っている。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送　２０２５年８月１７日（日）収録より）