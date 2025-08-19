神戸はあす20日、敵地で5位・広島と対戦する。今季2度目の2連敗を喫した中、吉田孝行監督（48）は「このタイミングで、強い相手と試合ができるのはポジティブ」。上位対決を再上昇への起爆剤にすると語った。

2試合連続無得点。前節・横浜FC戦では勝ち点3への気持ちが強く、陣形バランスを崩した試合終了間際に失点した。だが「連敗中で“勝たないといけない”という焦りもあるかもしれないけど、トップレベルのチームとぶつかり合うことによって思い切ってやれる。そして勝つことによって得られる自信は大きい」と指揮官。連敗中や連続無得点などに意識を向けるのではなく、目の前の強敵だけに集中できることで本来のパフォーマンスが引き出されることを前向きに捉えている。

横浜FC戦で負傷したMF佐々木大樹は当面離脱する見通しだがFW大迫勇也とMF武藤嘉紀が復帰。「彼らがチームを牽引してくれないと目標は達成できない。良いコンディションになりつつある」。3発快勝した昨年の敵地・広島戦では大迫は1得点を含む2得点に絡み、武藤も2アシスト。良いイメージは残っているはずだ。

試練を迎えているとはいえ、首位・京都との勝ち点差はわずか「2」。史上2クラブ目のリーグ3連破へ向けて、ダブル大黒柱が出力を上げていく。