望月良男参院議員の「除名」処分が確定　自民党和歌山県連　望月氏側は再審査を申し立てず　保守分裂の爪痕深く…

参院選の和歌山選挙区で無所属で出馬し、自民党公認候補の二階伸康氏らを破って当選した望月良男参院議員。党和歌山県連が下した「除名」処分に対し、再審査を申し立てなかったことが分かりました。これにより、望月議員への除名処分が確定しました。



▽世耕氏の支援も受け無所属で立候補二階伸康氏を大差で破る



今夏の参院選の和歌山選挙区（改選数１）をめぐっては、元・自民党幹事長の二階俊博氏の三男である二階伸康氏と、元・有田市長の望月良男氏が、自民党の公認獲得を争いました。





公認争いは二階氏が勝利しましたが、敗れた望月氏は無所属で立候補。昨秋の衆院選に続いて「保守分裂」の構図となりました。結果的に、元・自民党参院幹事長の世耕弘成衆院議員の全面支援を受けた望月氏が、選挙戦を優位に展開。二階氏に３万４千票以上の差をつけ初当選を果たしました。▽“公認候補の必勝に尽力しなかった”７月末に「除名」処分望月氏は再審査を申し立てず自民党和歌山県連は「誰が公認候補に選ばれようと、その候補の当選に全力を尽くすという旨の誓約書を出していたのに、立候補した。公認候補の必勝に尽力しなかった」として、望月良男参院議員を党紀審査にかけ、７月３１日付けで「除名」処分を決定。望月議員は８月１０日まで再審査を申し立てる権利がありましたが、県連によりますと、１０日までに申し立てはなかったということです。これにより望月議員の「除名」が確定しました。