¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¡ÍèÆüÃæ¤Ë¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Å¡Âð¤ÎÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤ë
¡¡£¶·î¤ËºÇ¿·±Ç²è¡Ö£Æ£±¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍèÆüÃæ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤¬¶õ¤ÁãÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢Æ±Êª·ï¤ÎÇäµÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤¬£±£¸ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¥í¥¹¥Õ¥§¥ê¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÊª·ï¤Ï£±£¹£¶£°Ç¯¤Ë´°À®¡£ÊÆ½÷Í¥¥¨¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥²¥Æ¥£¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤ËÊÆ¥í¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Þ¥ë¡¼¥ó£µ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥È¤¬£²£³Ç¯¤Ë¥²¥Æ¥£¤«¤é£µ£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥È¤Ï£¶·î£²£µÆü¤«¤é£²Æü´ÖÍèÆü¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î·à¾ì¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÂð¤Ë¶õ¤Áã¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£µÆüÌë¡££³¿ÍÁÈ¤¬Æ±Å¡¤ÎÀµÌÌ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Áë¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢Ãæ¤òÊª¿§¤·¤¿¸å¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ï£Ô£Í£Ú¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤éÆ±Å¡¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥í¥¹¤ËÊÆ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥¶¡¦¥¥é¡¼¥º¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é£±£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÊÌ¤Î¹ëÅ¡¤ò¹ØÆþºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£