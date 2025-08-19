18日午後、秋田県大仙市で93歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。死因は複数か所を刃物で刺されたことによる出血性ショックで、警察が殺人事件として捜査しています。

死亡したのは、大仙市協和峰吉川字高見の進藤藤義さん93歳です。大仙警察署の調べによりますと、18日午後1時すぎ、外出先から戻った80歳の妻が、家の寝室で血を流して倒れている進藤さんを発見し110番通報しました。警察と消防が現場に到着した際、進藤さんは、身体の広範囲から血を流していて、その場で死亡が確認されました。

近所の人

「信じられない。こんな小さな集落で、殺人事件なんて考えられない」

「進藤さんは元気で朝早くから夜遅くまで働いていました。畑に行って野菜をとってきては、道の駅に出荷して、よく働いていました」

司法解剖の結果、進藤さんの死因は複数か所を刃物で刺されたことによる出血性ショックでした。

進藤さんは、妻と51歳の長男との3人暮らしです。当時は長男が在宅していましたが「大きな声など気がついたことはなかった」と話しているということです。

警察は殺人事件として犯人を捜すとともに、凶器の特定を急いでいます。