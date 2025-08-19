横浜ＦＭは１９日、横須賀市内で町田戦（２３日・日産ス）に向けて全体練習を行った。

公開された冒頭の練習ではランニングやボールを使ったミニゲームが行われ、その後は非公開で調整した。

前節の清水戦は３―１で勝利し、残留圏内の１７位湘南に勝ち点１差に迫った。同戦で後半から途中出場し、試合を決定付ける３点目を決めた谷村は「チームとしてやることをはっきり出来たのかなと思います」と手応えを口にする。

そうした中で迎えるのは、リーグ戦７連勝＆公式戦１０連勝中で、守備陣も５試合連続完封勝利を収めている絶好調の町田。それでも、横浜ＦＭもここ５試合は３勝１分け１敗と復調しており、加入３戦で２得点の谷村も「チームの雰囲気はいいですし、喜田選手が盛り上げてくれるので、チームとしてまとまっている」と口にし、難敵相手との一戦に向けても「堅いチームだと思うので、（動きを）繰り返してゴールを狙っていけたら取れるんじゃないかなと思います。ホームなので負けちゃいけない。誰もが“強かった”と思うサッカーが出来るように頑張りたい」と決意を示した。