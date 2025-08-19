元テレビ東京でフリーアナの松丸友紀（44）が19日までにSNSを更新。元同僚で、英ロンドンに移住した秋元玲奈（40）とのツーショットを公開した。

「我が愛しのもっちゃんこと秋元玲奈が一時帰国 秋元ロスすぎて、この日をずっとずっと心待ちにしてたよ テレ東の仲間たちにも会えて幸せな1日に感謝」と書き出し、秋元とのツーショットを披露。他にも狩野恵里アナ、佐々木明子アナらとの写真もあった。

松丸の投稿に対し「女性陣みんなお美しい」「テレビ東京の重鎮ですね 相内アナ？若手がいない」「家、ついて行ってイイですか！」「2人とも美人さんです」などと書き込まれていた。

東京都出身の秋元は慶大政治学科を卒業後の08年にテレビ東京へ入社。21年6月に同社を退社し、現在は育児に励みながらフリーアナウンサーとして活動。2017年（平29）3月に一般男性と結婚。同年11月に第1子男児を出産。21年12月、第2、第3子となる双子男児を出産。現在は夫の転勤に伴い、ロンドンに移住している。姉はフジテレビの社員で元同局アナウンサーの秋元優里さん。