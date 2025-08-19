¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬ÍÎÁõ¤ÎÈþ¿Í²è¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç9·î³«ºÅ·èÄê¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë135¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²èÂè2ÃÆ
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë135¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤òÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¤Ë¤Æ9·î10Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç½ä¤ë¥ñ¥Ó¥¹¡×¤Ï2·î13Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈþ¿Í²è¤ò¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¡¢¹â¤µ3¥áー¥È¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëµðÂçÈþ¿Í²è¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²óÂè1ÃÆ¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå¡×¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤âÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¤ÈÂçºå²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤ÏWEB¾å¤Ç¤Î»öÁ°À°Íý·ô¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Åìµþ²ñ¾ì¡§¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²è¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àÂÎ¸³¡¢¹â¤µ3.5¥áー¥È¥ë¤ÎÂçÇ÷ÎÏÅ¸¼¨¤â¡ª
¡¡Âè2ÃÆ¤ÎÈþ¿Í²è¤Ï¡ÖÍÎÁõ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»þÂå¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î2¤Ä¤ÎÈþ¿Í²è¡Ê¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡¦¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¤Î3¤Ä¤ÎºîÉÊ¡ÊÈþ¿Í²èºîÉÊ2ÅÀ¡¢·ÃÈæ¼÷ÍÍºîÉÊ1ÅÀ¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ç·×5¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¹â¤µ3.5¥áー¥È¥ë¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëµðÂçºîÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Èþ¿Í²è¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä²»À¼¤ÇÄ°¤¯²òÀâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅ¸¼¨¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Èþ¿Í²èºîÉÊ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ －²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¤¬ÈÎÇä¡ÊÃí1¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÈþ¿Í²è¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤òÂ¿ÍÍ¤ÊÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î17Æü¤è¤ê¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä³«»ÏÆü¤Ï9·î17Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÆü¤Î9·î10Æü¤È°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ÏWEB¾å¤Ç¤Î»öÁ°À°Íý·ô¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
Âçºå²ñ¾ì¡§¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÈþ¿Í²è¤¬Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦
¡¡Âè1ÃÆ¤ÎÈ¿¶Á¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢9·î19Æü¤«¤é9·î28Æü¤Þ¤ÇÂçºå¤Î£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î19Æü¤Ï15»þ¤è¤ê³«¾ìÍ½Äê¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î2¤Ä¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Èþ¿Í²è¡Ê¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡¦¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ë¤ËÂè1ÃÆ¤Î2¤Ä¤ÎÈþ¿Í²è¤È·ÃÈæ¼÷ÍÍºîÉÊ¤¬Âçºå¤Ë½é¾åÎ¦¤·¡¢Ìó2.4¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬Å¸¼¨Í½Äê¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤âÈÎÇä¤·¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡»öÁ°Æþ¾ìÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¿Í¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ²ñ¾ìÆ±ÍÍ¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÃí1¡ËÅìµþ²ñ¾ì¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×³µÍ×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÈÈþ¿Í²è¤Î¥ëー¥Ä¤òÃ©¤ëÅ¸¼¨¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿Èþ¿Í²è¡ÊÊ£À½¸¶²è¡¦µðÂç½ÐÎÏ¡Ë¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡¦Æü»þ
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡§YEBISU BREWERY TOKYO¡Û
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20-1¡Ë
9·î10Æü～11·î30Æü ³«ºÅÍ½Äê
Ê¿Æü¡§12»þ～20»þ/ÅÚÆü½Ë¡§11»þ～19»þ
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡§£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¡Û
¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ»°ÃúÌÜ2ÈÖ2¹æ £Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå B1¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë
9·î19Æü～9·î28Æü ³«ºÅÍ½Äê
11»þ30Ê¬～21»þ30Ê¬
¢¨9·î19Æü¤Ï15»þ¤«¤é21»þ30Ê¬¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
»öÁ°Í½Ìó
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡§YEBISU BREWERY TOKYO¡Û
¡¦Æþ¾ì
¡¡»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¡£¤¿¤À¤·¡¢²ñ¾ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¹ØÆþ
¡¡À°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¹ØÆþ´õË¾Æü¤ÎÁ°Æü14»þ¤«¤éWEBÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢À°Íý·ôÌµ¤·¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤Ï¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°X¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢¢YEBISU BREWERY TOKYO ¸ø¼°X
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡§£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¡Û
¡¦Æþ¾ì
¡¡Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£³Æ³«ºÅÆüÁ°Æü¤Î14»þ¤«¤éWEBÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ°Íý·ôÌµ¤·¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¹ØÆþ
¡¡Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Æþ¾ìÀ°Íý·ôÌµ¤·¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú»öÁ°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡Åìµþ²ñ¾ì¡¢Âçºå²ñ¾ì¤È¤â¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¡ß¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÂè2ÃÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ°ÆÆâÍ½Äê¡£
¢¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¡ß¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÂè2ÃÆ¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÁ´21ÉÊÌÜ¡Ë
²ñ¾ìÈ¯Çä¾¦ÉÊ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¦Åìµþ²ñ¾ì¡ÊYEBISU BREWERY TOKYO¡Ë¡§9·î17Æü～11·î30Æü
¡¦Âçºå²ñ¾ì¡Ê£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë¡§9·î19Æü～9·î28Æü
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó T¥·¥ã¥Ä 5¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ýー¥Á 2¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ç¥Ë¥à¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥µ¥³¥Ã¥·¥å 1¼ï ¡Ê¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ö¥ê¥¥³ー¥¹¥¿ー 2¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ÀòÈ´¤¥ー¥Û¥ë¥Àー 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó 6¥ª¥ó¥¹¥°¥é¥¹ 1¼ï ¡Ê¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¸ÂÄê¡Ë
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó B2¥Ý¥¹¥¿ー 4¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー 5¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É 5¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥·¥ç¥Ã¥Ñー 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 3¼ï¡Ê¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¸ÂÄê¡Ë
¢¨¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡¦¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆÃÀß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»Í½Äê¡£
EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡ÚÃêÁªÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û
ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§9·î17Æü12»þ～9·î30Æü23»þ59Ê¬
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ÉâÀ¤³¨ 1¼ï 135Éô¸ÂÄê
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¤ªËß 1¼ï 135Éô¸ÂÄê
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Û
ÃíÊ¸´ü´Ö¡§9·î17Æü12»þ～10·î19Æü23»þ59Ê¬
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó Î©ÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó´ÌÆþ¤ê¥Á¥ç¥³ 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ê¥¤¥í¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 1¼ï
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¡Û
ÃíÊ¸´ü´Ö¡§9·î17Æü12»þ～10·î19Æü23»þ59Ê¬
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥´¥Ö¥é¥ó¿¥¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó »É½«¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥× 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ä¥Ð¥á¥Îー¥È ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Îー¥È(²£·Ó) 1¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 2¼ï
¡¦¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥»¥Ã¥È 1¼ï
¡Ú¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¡ß¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÂè2ÃÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Óー¥ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ －²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§Ã®¾¦ÉÊ
È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è¡§9·î10Æü～¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×Æâ¸ÂÄê
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆÃÄ¹¡Û
¡¡¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·Èþ¿Í²è¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿YEBISU BREWERY TOKYO¤À¤±¤Î¸ÂÄê¾úÂ¤¤È¤Ê¤ë¥Óー¥ë¡£
¡¡·î¤Îµ±¤¯Ìë¶õ¡¢±§Ãè¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤òÁÛ¤¤ÉÁ¤¡¢¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¡¦¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¡¦¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±§Ãè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌ¾¾Î¤Î¥Û¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çþ²ê¤Ë¤Ï¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë5¥«·î´ÖÂÚºß¤·¤¿¸å¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿ÂçÇþ¤ÎÂè7À¤ÂåÌÜ¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë±§ÃèÂçÇþ¤¬°ìÉô»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ó¥È¤ä´»µÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¹áÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤ÎIPA¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¦¥Úー¥ë¥¨ー¥ë¡Ë¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥é¥Ü¥Óー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚYEBISU BREWERY TOKYO Äó¶¡¥Óー¥ë´Æ½¤ ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É Chief Experience Brewer ÍÍ§ Î¼ÂÀ»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ºÆ¤Ó¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤È¥Óー¥ë¤ò³«È¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ －²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¤Ï¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Èþ¿Í²è¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Î°áÁõ¤äÇØ·Ê¤Ë°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë·î¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤«¤é¡¢±§Ãè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌ¾¾Î¤Î3¼ï¤Î¥Û¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Çþ²ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃÏµå¤òÈô¤Ó½Ð¤·±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡Ö±§ÃèÂçÇþ¡×¤Î»ÒÂ¹¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¡¢¤è¤êÈþ¿Í²è¤Î¥Æー¥Þ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡YEBISU BREWERY TOKYO¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Óー¥ë¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¿Í²è¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¡¡2012Ç¯¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ëÆþ¼Ò¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ëËÌ³¤Æ»¹©¾ì¤Ç¥Óー¥ë¾úÂ¤¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢¼òÎàµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ¹ÚÊì¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤ØÎ±³Ø¤·¡¢Brewmaster¡Ê¥Ö¥ê¥åー¥Þ¥¹¥¿ー¡Ë¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¡ÖYEBISU BREWERY TOKYO¡×¤Î¥Óー¥ë¾úÂ¤¤òÃ´Åö¡£
