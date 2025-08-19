日産の爆速「最上級ミニバン」に注目！ 専用“スポーティ外装”＆「めちゃ豪華内装」採用！ 馬力アップ×“独自チューニング”の走り屋モデル!? 高性能な「エルグランド」とは？

独自チューニング＆専用装備もり沢山の爆速仕様！

日産は2025年4月22日、ブランドの新たなコミュニケーションを発表するイベント「NISSAN START AGAIN 2025」にて、新型「エルグランド」のデザインを一部初公開しました。

現行の3代目が登場してから約15年ぶりのフルモデルチェンジとなるため、大きな話題を呼んでいます。

そんなエルグランドですが、現行モデルにはエンジンに専用チューニングが施された斬新なモデルが設定されていました。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

チューニングされた大排気量エンジンに豪華内装を設えた「爆速ミニバン」とは？

エルグランドの初代モデルは1997年に発売されました。

ゆったりとくつろげる広い室内空間と高級感あふれる内装を両立させた高級ミニバンのパイオニアとして、日本の自動車業界に新たな市場を開拓しました。

現行モデルの3代目は2010年に登場し、それまでの縦置きエンジン＋後輪駆動のプラットフォームから、横置きエンジン＋前輪駆動の新開発プラットフォームに刷新。

低床化や低重心化により走行性能が大幅に向上しました。

また、通常モデルに加え、初代や2代目と同様に当時のオーテックジャパン（現：日産モータースポーツ＆カスタマイズ／NMC）が手がけた「ライダー」シリーズもラインナップされ、幅広い選択肢を提供しています。

このライダーシリーズに2011年に追加されたのが「エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック」です。

全長4980mm×全幅1850mm×全高1810mm、ホイールベースは3000mmと大柄なボディに、各所専用のチューニングが施されました。

外装には専用のフロントクロステー、センタークロスバー、リアクロスバーに加え、YAMAHA製パフォーマンスダンパーを装備。

足回りには、ダーク調の専用19インチ光輝アルミホイールと高性能な19インチタイヤを採用し、滑らかで安定性の高い走りを実現しました。

また、パワーユニットにも手が加えられ、専用コンピューターと専用エキゾーストシステムを採用することで、最大出力は通常モデルから20ps向上した300ps、最大トルクは17Nm強化された361Nmを発揮。

名前の通りハイパフォーマンスを実現しています。

さらに2016年には、オーテックジャパンの設立30周年を記念した特別仕様車「AUTECH 30th Anniversary」を、通常のライダーモデルとライダー ハイパフォーマンススペックの両方に設定。

ダーククロムのエクステリアパーツや、ギャザー加工を施したブラック／ホワイトコンビレザーシートを採用し、独特の存在感と豪華さをさらに際立たせました。

ライダー ハイパフォーマンススペックのグレードは、「ライダー ハイパフォーマンススペック」と「ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン」の2種類です。

当時の価格（消費税込み）は、ライダー ハイパフォーマンススペックが531万3600円、ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックラインが600万4800円と、高級ミニバンらしい価格帯でした。

一時期はエルグランドの高性能モデルとして支持を集めたライダーシリーズですが、残念ながらその後の一部改良でカタログから姿を消しました。

このようなハイパフォーマンスモデルが、新型エルグランドにも設定されるのかどうか、今後の展開に注目です。