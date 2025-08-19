BUCK¡çTICK¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×È¯Çä·èÄê
BUCK¡çTICK¤¬10·î15Æü¤Ë¡¢¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤¿BUCK¡çTICK¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£°æ¼÷¤ÈÀ±Ìî±ÑÉ§¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÎÊý¸þÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯12·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥Ö¥í¥µ SUBUROSA¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
¤½¤³¤«¤é1Ç¯Àä¤¿¤º¤·¤ÆÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×¡£É½Âê¶Ê¤Î¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×¤Ïº£°æ¼÷¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÀ±Ìî±ÑÉ§¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÉ÷¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Î¾¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¿·¶Ê2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ÖTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡×¤è¤ê¡¢2025Ç¯5·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ë½§PIT¸ø±é¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿LIVE²»¸»¤¬¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ª¤è¤Ó´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢BUCK¡çTICK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËBUCK¡çTICK¤Ï¡¢Live Blu-ray¡õDVD¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡×¤ò9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯12·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼¡ä¤ÎËÜÊÔ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´20¶Ê¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£±ÇÁü¤Ï¿·¤¿¤ËÊÔ½¸¤ò»Ü¤·¤¿¡¢ÊüÁ÷¤äÇÛ¿®¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´64P¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÈLIVE CD¤òÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£½©¤è¤êÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãBUCK¡çTICK TOUR 2025 -¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼-¡ä¤ò³«ºÅ¡£10·î16Æü¤Î»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´15¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¡¢12·î29Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VICL-79011.html
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2SHM-CD) / VIZL-2474 / ¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× (SHM-CD) / VICL-79011 / ¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×]
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏLIVE²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÉÕÂ°
BUCK¡çTICK¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÖTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA (Live at Ë½§PIT 2025/5/25)¡×
¤è¤êLIVE²»¸»6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
[ÄÌ¾ïÈ× ½é²óÀ¸»ºÊ¬ (2025Ç¯12·îËöÀ¸»ºÊ¬¤Þ¤Ç)]
BUCK¡çTICK¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ»ÅÍÍ]
¡ý¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼ÁCD¡ÖSHM-CD¡×¤òºÎÍÑ
¡ýSHM-CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥Ñ¥¹®ÂÐ±þ [Í¸ú´ü¸Â : 2026Ç¯10·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç]
Blu-ray&DVD¡Ø¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü (¿å)È¯Çä
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡§https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-495.html
Blu-ray´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2453 / ¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× (DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2454 / ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-rayÄÌ¾ïÈ× (Blu-ray) / VIXL-495 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVDÄÌ¾ïÈ× (DVD) / VIBL-1192 / ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
LIVE CD[2ËçÁÈ]ÉÕÂ°
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼ÁCD¡ÖSHM-CD¡×¤òºÎÍÑ
Á´64P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕÂ°
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¼ýÏ¿¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡×
¼ýÏ¿¶Ê
SE. music for subrosa
³Æ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈÆÃÅµ¾ðÊó
²¼µ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆBlu-ray & DVD ¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡×¤ò¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢²¼µÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹/ HMV & BOOKS online¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê5Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë
VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡ãBUCK¡çTICK TOUR 2025 -¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼-¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ) ÀéÍÕ¡§»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë 17:30 / 18:30(Open / Start)
2025Ç¯10·î19Æü(Æü) ¹Åç¡§¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯10·î21Æü(²Ð) Ê¡²¬¡§Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ) ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯10·î26Æü(Æü) ·²ÇÏ¡§¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î3Æü(·î¡¦½Ë) Ê¼¸Ë¡§¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ) Ä¹Ìî¡§Ä¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ) µÜ¾ë¡§¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ¡ÊÀçÂæ»ÔÌ±²ñ´Û¡Ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î28Æü(¶â) ¿ÀÆàÀî¡§¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯11·î30Æü(Æü) °¦ÃÎ¡§NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯12·î7Æü(Æü) ¹áÀî¡§¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) Âçºå¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì(µì¡§Âçºå¸üÀ¸Ç¯¶â²ñ´Û) 17:00 / 18:00
2025Ç¯12·î14Æü(Æü) Âçºå¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì(µì¡§Âçºå¸üÀ¸Ç¯¶â²ñ´Û) 16:00 / 17:00
2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯12·î29Æü(·î) Åìµþ¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡17:30 / 18:30
Ticket¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Àè¹ÔÍ½Ìó¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î20Æü(¿å)12:00¡Á8·î25Æü(·î)14:00
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È[LOVE & MEDIA PORTABLE]¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤¬Èó²ñ°÷¤Ç¤â¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://buck-tick.com/feature/ss_naisho
