俳優の高岡早紀さんが、自身のインスタグラムを更新。俳優の長谷川京子さんとの２ショットを写真を公開しました。



【写真を見る】【 高岡早紀 ＆ 長谷川京子 】 「女史会最高！超超久しぶり」 豪華２ショット 久々の再会に笑顔





高岡さんは、「やっぱり女史会最高！」と綴り、「超超久しぶりに長谷川京子ちゃんと」というコメントを添えています。







両者の交友関係が改めて明らかになった今回の投稿。長い間会えていなかった様子がうかがえる「超超久しぶり」という表現から、久々の再会を喜ぶ高岡さんの気持ちが伝わってきます。







この投稿に、「素敵なお2人」「すごいツーショット！！」「大人の楽しみ方していて素敵、美しい」「さきさんのボブかわいいです！」「女子会最高…何よりです」などの声が寄せられています。







高岡早紀さんは、度々ＳＮＳを更新し、プライベートやオフショットなどを公開。ファンの反響を呼んでいます。







【 高岡早紀さん プロフィール 】

生年月日：1972年12月3日

血液型：A型

出身地：神奈川県

趣味：犬の散歩

