【ライブレポート】ENHYPEN、アメリカスタジアムも埋め尽くした＜WALK THE LINE＞アメリカ4都市ツアー成功裏に終了
ENHYPENが、8月16日に米・ロサンゼルスBMOスタジアムで＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’＞（以下＜WALK THE LINE＞）北米ツアーを盛況のうちに終えた。6・7日、ニューヨークで始まった＜WALK THE LINE＞はシカゴ、ヒューストン、LAなど4都市6回公演にわたり合計約7万7千人の観客が集まった。特にこの日のLA公演は約2万2千席が完売し、彼らの高い現地人気を実感させた。
BMOスタジアムは、ENHYPENとENGENE（ファンダム名）の熱気で公演中終始熱かった。「Brought The Heat Back」と「FEVER」のパワフルでセクシーなステージで一気に雰囲気を盛り上げたENHYPENはアンコール曲を含め、計24曲を披露。彼らは溢れるエネルギーの「ParadoXXX Invasion」、ダンスが圧巻である「Given-Taken」、ダークな雰囲気で会場を掌握した「Bite Me」、清涼なボーカルが目立った「Your Eyes Only」など幅広い音楽スペクトラムとしっかりとした実力で「パフォーマンスキング」の面貌を存分に発揮した。
特に、アメリカで行われるだけに、英語の曲をセットリストに新たに追加し、ファンから大きな反響を得た。初の英語曲である「Loose」を含め「Sweet Venom」、「XO (Only If You Say Yes)」、「Bad Desire (With or Without You)」を熱唱し、現地ファンとより近くで疎通した。ENGENEの反応も爆発的だった。ファンたちは各曲が流れる度にメンバーたちのダンスを真似して踊り、HEESEUNGのリードの下で「Bad Desire (With or Without You)」と「Loose」のリフレーンを力強く歌うなど公演を楽しんだ。
公演の最後にENHYPENは「天気の良い美しい夜に皆さんとこのスタジアムで一緒に過ごせて幸せだ。LAのこのエネルギーをこれからも忘れられないようだ」として「次はもっと良い曲とステージ、そしてより良いチームになって帰ってくる。その時までみんな幸せに過ごして待っていてほしい」と感想を伝えた。
ENHYPENは2025年も北米で圧倒的な存在感を見せた。彼らは6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』でアメリカ「ビルボード200」3位を記録し、5つのアルバム連続「トップ10」チャートインに成功した。 また、アメリカのルミネートが発表した「2025上半期報告書」で6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』は「U.S.トップ10 CDアルバム」と「U.S.トップ10アルバム」でそれぞれ3位と9位を記録した。
一方、ENHYPENはヨーロッパに向かい＜LWALK THE LINE＞を続ける。彼らは22日、ロンドンのO2アリーナを皮切りにマンチェスター、アムステルダム、ブリュッセル、ベルリン、パリまで6都市で公演を行う。続いて10月3〜5日にシンガポールを回り、同月24〜26日にはソウルオリンピック公園KSPO DOMEでアンコールコンサートとしてワールドツアーのフィナーレを飾る。
