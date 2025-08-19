テクニカルポイント ドル円 21日線近傍
149.65 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.24 200日移動平均
149.10 エンベロープ1%上限（10日間）
148.39 一目均衡表・基準線
147.79 現値
147.78 21日移動平均
147.63 10日移動平均
147.37 一目均衡表・転換線
146.15 エンベロープ1%下限（10日間）
146.04 一目均衡表・雲（上限）
145.92 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.57 一目均衡表・雲（下限）
145.47 100日移動平均
ドル円は21日銭前後での推移 今日の安値147.62前後には10日線が控えている。
