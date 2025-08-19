テクニカルポイント ドル円　21日線近傍

149.65　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.24　200日移動平均
149.10　エンベロープ1%上限（10日間）
148.39　一目均衡表・基準線
147.79　現値
147.78　21日移動平均
147.63　10日移動平均
147.37　一目均衡表・転換線
146.15　エンベロープ1%下限（10日間）
146.04　一目均衡表・雲（上限）
145.92　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.57　一目均衡表・雲（下限）
145.47　100日移動平均

ドル円は21日銭前後での推移　今日の安値147.62前後には10日線が控えている。