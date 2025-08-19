「結婚するつもりだった」クロちゃんが別れを後悔している元カノ「プロポーズしてあげたら…」

8月18日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続き安田大サーカスのクロちゃんをフィーチャーした企画が展開された。

【映像】クロちゃん、元カノとの別れを後悔「2、3カ月遊んで戻ろうとしたら…」最低な理由

MCの有田哲平の進行で、クロちゃんにまつわるクイズを出題し、知られざる魅力を掘り起こす企画。解答者として上田晋也、『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロヒーが参加し、クロちゃんとプライベートでも親しい福留光帆が正解を発表した。

スタジオがざわついたのは、「クロちゃんの一番の後悔は？」という問題。

上田は「キャバ嬢にかなりお金を使い込んだが、相手にしてくれなかったこと」、ヒコロヒーは「結婚のチャンスを逃したこと」と予想する。

一方のナダルは、クロちゃんの元恋人・リチとの「USJデート」を挙げた。

「リチが今まで見たことないぐらいの笑顔で楽しんでくれた。クロちゃんはここで絆が強まったから、リチとまた一歩進めたって言っていたんですけど、実はリチはそこで『この人とはもう一生やっていけない』ってなったらしくて」と裏事情を暴露する。

そのうえで「結構ここがターニングポイントだったらしくて、これを後悔してるんじゃないかな」と、クロちゃんの心理を推測した。

そして、福留が発表した正解は「元カノのKちゃんと2年付き合ったが結婚しなかったこと」。やはり恋愛に関する過去の失敗だった。

福留が「クロちゃんは結婚するつもりだったんですよね。でもまだ遊びたいから結婚はしないと言ってお別れしたみたい」と説明すると、クロちゃんは「ちょうど仕事が減ってた時期だったし、落ち着いていいのかなっていうのもあったし、もっといろんな女性を見たいなと思って」と別れの理由を告白した。

「一旦別れて、2、3ヶ月遊んで戻ろうと思って、フリーでキャバクラ行ったりとかいろいろして、『一回付き合い直そう』って言ったら、『もう無理』って言われたから、確かに後悔してますよね」としみじみ。

その身勝手な言い訳に、スタジオの女性陣は呆れるばかりだ。

有田は「そこでちゃんとプロポーズしてあげたらよかった。そしたら今幸せだった？」と尋ねると、クロちゃんは悩みながらも「結婚してたらたぶん、今の仕事はないと思う」と答えていた。