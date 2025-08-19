「あーあせっかくブスのお下がりもらってやったのに…」夫に失望した妻はIT企業のCEOと出会い…
主演トリンドル玲奈！脅迫犯との対決…ターゲットは幼い頃から自分を虐め続け、愛する夫を略奪した女！整形手術で顔を変え名前を捨て、別人になりすまして危険な罠を張る！
すみれ(トリンドル玲奈)は脅迫状の犯人を桔平（木村了）の同僚・芝田（山崎紘菜）だと目星をつけると、ハッタリで彼女を追い詰める。実は芝田は桔平に秘かな想いを寄せており、彼を守ろうとしていた。
すみれは芝田に対し、自らの復讐の目的を打ち明けると、桔平の赴任先にまで会いに行く。
だが、そこで桔平からの思わぬ逆襲に会う…
一方、花梨(宮本茉由)は、IT企業CEO金城樹（古屋呂敏）との出会いに舞い上がっていた…。
第7話
