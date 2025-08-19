INI、ドキュメンタリー映画ポスタービジュアル公開 グループの結束と揺るぎない自信を表現
11人組グローバルボーイズグループ・INIのドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）のポスタービジュアルが19日、公開された。
【ソロカット】白と黒で”対照”が際立つINI尾崎匠海＆藤牧京介
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。今回解禁されたポスタービジュアルには、5月から6月に開催されたアリーナツアー『2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR[XQUARE]』の堂々とした立ち姿がグループの結束と揺るぎない自信を感じさせる印象的なカットや、本編の場面カットが使用され、どのような物語が描かれているのか想像をかき立てられるような仕上がりになっている。
また、中央にはタイトルロゴがあしらわれている。タイトル『I Need I』には「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）とともに過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。
