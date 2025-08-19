佐藤勝利、主演舞台『ブロードウェイ・バウンド』への思い 舞台の魅力も
timeleszの佐藤勝利が、25日発売の『スカパー！TVガイドプレミアム9月号』の表紙＆スペシャルインタビューに登場する。
【写真】ととのったすっきり笑顔？キュートな佐藤勝利＆松島聡
同誌では、9月4日に開幕する『ブロードウェイ・バウンド』で主人公のユージンを演じる佐藤が、作品への思いから舞台の魅力まで、たっぷりと語っている。また、劇場だけではなく、自宅でもその魅力を体感できる注目の舞台作品も紹介する。
さらに、一大ブームを巻き起こした“異変”探しの同名ゲームを映画化した『８番出口』で主演を務める二宮和也のインタビューも掲載。脚本協力としても携わった二宮が、本作への思いを語っている。
そのほか、吉岡秀隆、浅香唯、倉悠貴のインタビューをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグ、女子プロレスのスターダム、クリント・イーストウッドの特集などを送る。
