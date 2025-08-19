PUMA×Ameriコラボに人気の「パレルモ モーダ」が登場。ヴィンテージ感がたまらない、必見のスニーカーだよ
スポーツブランド「PUMA（プーマ）」と、セレクトショップなどを展開する「Ameri（アメリ）」のコラボレーションスニーカーが、2025年8月29日（金）に発売。
第3弾となる本コラボでは、クラシックなスニーカーラインの「PALERMO MODA（パレルモ モーダ）」が登場しますよ。
Ameri公式オンラインストア、AMERI VINTAGE直営店、PUMA公式オンラインストア、PUMA一部店舗でゲットできるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
PUMA×Ameriコラボ第3弾は「パレルモ モーダ」
PUMAとAmeriのコラボ第1弾のスニーカー、第2弾のアパレルに続きお目見えしたのは、通常のパレルモより、わずかに厚みのあるソールを持つ「パレルモ モーダ」。
細身のシルエットと、ロープロファイルのガムラバーソールが、洗練されたヴィンテージ感を演出しています。
つま先のTバンパーやグリップの利いたガムソール、柔らかく足馴染みのいいレザーからなる、快適な履き心地も魅力なんです。
シルバーの箔プリントがさりげなく煌めく『シルバー』
今回登場したのは、2種デザイン。
「PALERMO MODA SD Ameri／SLV」（税込1万7600円）は、アイボリーのスエード生地をベースに、全面にシルバーの箔プリントがあしらわれています。
平織りのシューレースには、Ameriロゴのアクセサリーが施されていて、細部にまでこだわりがたっぷり。ブランドロゴがリニューアル移行期間のため、デザインは異なる可能性もあるそうです。
シューレースは、シューズ本体と同じ色のスエード丸紐も付属しており、付け替えることでイメチェンを楽しめます。
Y2Kファッションとの相性も抜群な『ブラウン』
「PALERMO MODA SD Ameri／BRN」（税込1万6500円）は、幅広いコーデに合わせやすい、ブラウンスエードにベージュが効いた配色。
トレンドのY2Kファッションとの相性も、抜群なこと間違いなしです。
こちらもAmeriロゴのシューレースアクセサリーが付いた平紐と、シューズと同色のスエード紐の2種類が付属しています。
秋は「PUMA×Ameri」コラボで足元にクラシカル要素をプラスしよ
PUMA×Ameriのコラボスニーカーのサイズは、22.5〜25.5cm展開です。
22.5cm・25.5cmは、公式オンラインとZOZOTOWN、Ameri新宿ルミネ店でのみ販売される予定なので、そこだけご注意を。
秋にぴったりな「PALERMO MODA SD Ameri」で、さりげなくクラシカルな雰囲気を取り入れて、おしゃれ度をグンとアップさせちゃいましょう〜！
Ameri公式オンラインストア
https://amerivintage.co.jp/
参照元：B STONE株式会社 プレスリリース
