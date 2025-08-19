佐田真由美（2014年撮影）

　モデル・佐田真由美が、19日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。

　今月23日に48歳を迎える佐田。SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露しており、注目を集めている。

　今回は「ホテルでgym行ってパンプアップしてからの　色々下準備大変な年頃www　夕日綺麗だった　#ハワイ島　#bigislandhawaii」とつづり、水着でプールを満喫する姿などを複数枚にわたって投稿。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「理想的」など絶賛の声が多数寄せられた。

