佐田真由美47歳、水着で魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」「理想的」 ハワイで健康的なオーラ全開
モデル・佐田真由美が、19日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】佐田真由美47歳、水着姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」（6枚）
今月23日に48歳を迎える佐田。SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露しており、注目を集めている。
今回は「ホテルでgym行ってパンプアップしてからの 色々下準備大変な年頃www 夕日綺麗だった #ハワイ島 #bigislandhawaii」とつづり、水着でプールを満喫する姿などを複数枚にわたって投稿。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「理想的」など絶賛の声が多数寄せられた。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）
