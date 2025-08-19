4児の母・平愛梨、お昼ご飯を手作り お肉美味しそうな栄養満点メニューに「素敵」「尊敬します」
サッカー日本代表・長友佑都の妻でタレントの平愛梨が、19日までにインスタグラムを更新。手作りご飯を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】4児の母・平愛梨、手作りお昼ご飯 過去の調理投稿の数々も（8枚）
2017年1月に長友と結婚。翌年2月に第1子男児、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産している平。これまでもSNSで手作り料理を度々投稿し、注目を集めている。
今回は「みんなのお昼ごはん」とつづり、ご飯にのせられたお肉が印象的な手作り料理を披露。続けて「自分に全く自信のない私ではあるけれど 唯一、自分で褒める！としたら 夫の試合前に作るごはん 『〇時に食べるから宜しく！』と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがないw)」と明かした。
ファンからは「素敵」「尊敬します」「めっちゃ美味しそう」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「平愛梨」インスタグラム（@harikiri_tairi）
