京都国際の応援席に現れたのは…昨夏決勝で対戦した関東第一

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝の4試合を行っている。第1試合では昨夏優勝の京都国際（京都）が山梨学院（山梨）に4-11で敗れ、姿を消した。ただこの試合中、京都国際のアルプス席に出現した意外な“援軍”に、ファンから感激の声が上がっている。

一塁側のアルプス席に試合中に現れ、ともに京都国際を応援したのは、第2試合で一塁側を使う関東第一の応援団だ。ブラスバンドに合わせて紫のメガホンを揺らし声援を送っている。昨夏京都国際が優勝した際、決勝で戦ったのが関東第一。意外な組み合わせにX上ではファンからのコメントが並んだ。

「京都国際を応援してくれていた関東第一って、なんだよその胸熱展開…！すごいな！高校球児ってかっこええなぁ！！」

「関東第一が京都国際を一緒に応援してたシーン、ほんとに青春感じるなぁ 高校野球最高！」

「関東第一も近江も履正社も京都国際の応援にきてくれてたのか！青春だなあ」

「最後、アルプス入りした関東第一が昨夏の戦友京都国際を一緒に応援していた。ええっすわぁー高校野球」

「関東第一応援団素晴らしい！ 甲子園の友情は素晴らしい！」

「これが見れただけでも今年は満足ですわ これぞ高校野球の真髄よ」

京都国際はライバルからの声援に応え、終盤の8回に1点、9回に2点を奪い意地を見せた。「関東第一と京都国際の再戦ちょっと見たかった」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）