PARCO、インディーゲームに特化した新レーベル「PARCO GAMES」を創設 パブリッシングタイトル『南極計画』『CONSTANCE』『the Berlin Apartment』を発表
PARCOが、ゲームパブリッシング事業に本格参入しインディーゲームに特化した新レーベル「PARCO GAMES（パルコゲームズ）」を8月19日に立ち上げることを発表。2025年冬リリース予定のパブリッシングタイトル3本も公開された。
【写真】PARCO GAMESパブリッシングのタイトルが発表
「PARCO GAMES」は、パルコのゲーム事業を総合するブランド名称として発足し、戦略的かつ継続的な事業推進をするために設けられたレーベル。コンセプトに「パルコは、ゲームのために、何ができるか。」というワードを掲げ、「ゲームもまた、日本が誇る大切な文化のひとつ。だから、『パルコはゲームのために何ができるか』を問い直し、探求し、実現していこうと思います」と語る。
また、同レーベルでは開発支援からパブリッシング・マーケティング・2次展開までを一気通貫で実施・サポート。OOH広告やPARCO実店舗を活用したプロモーション、作品の魅力・世界観を拡張させるMDおよびPOPUP・展覧会などのイベント展開、パルコ内の他エンタテインメント事業と連携したメディアミックス展開などを通じ、パルコのブランド力を活かした幅広い層へのリーチを拡大しいくとのことで、9月に開催される『東京ゲームショウ2025』にも初出展が決定している。
さらに、パブリッシングタイトルとして、900年後の荒廃した南極を舞台に南極点から発せられる謎のシグナルを目指し旅をするサバイバルアドベンチャー『南極計画』。自らの精神世界に閉じ込められてしまった絵筆を使うアーティスト・コンスタンスの“受容と再生の物語”を描く2Dアクションアドベンチャー『CONSTANCE』。ドイツ・ベルリンを舞台にかつての住人たちのそれぞれの生涯における転機を追体験できるアドベンチャーゲーム『the Berlin Apartment』の3本が発表に。リリースはそれぞれ2025年冬を予定している。
