井手上漠、スタイル抜群の水着ショットが話題「最強になってしまいましたね」の声
モデルでタレントの井手上漠が18日にインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露すると、ファンから「スタイル良すぎ…」「最強になってしまいましたね」などの反響が寄せられた。
【別カット】そばかすメイクのアップも公開（ほか6枚）
井手上が「ファンデのトーンを3トーンおとして、モーブリップで。いつもと違うそばかすメイク」とつづり投稿したのは複数のオフショット。写真には、ブルーのレオパード柄のビキニを身に付けた井出上がカメラにポーズを決める様子が収められている。
スタイル抜群の井出上の水着姿に、ファンからは「スタイル良すぎ…」「最強になってしまいましたね、可愛いすぎ」「綺麗で可愛くて魅力的」といった声が集まっている。
■井手上漠（いでがみ ばく）
2003年1月20日生まれ。島根県出身。2018年、第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストに出場し、DDセルフプロデュース賞を受賞。“可愛すぎるジュノンボーイ”として脚光を浴びる。以降、タレント、モデル、女優としての活動と並行して、ファッションブランドのプロデュース、国際メイクアップアーティスト検定1級を取得した美容家としても活躍している。
引用：「井手上漠」インスタグラム（@baaaakuuuu）
