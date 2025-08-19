19日（火）は、北日本と沖縄では大雨による土砂災害などに警戒してください。東日本と西日本では激しい夕立がありそうです。

【19日（火）の天気】

前線を伴う低気圧が北海道を通過中です。北海道は夕方にかけて、日本海側やオホーツク海側を中心に大雨が続くでしょう。すでに地盤がゆるんでいる日本海側南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。東北北部も次第に激しい雨が降る見込みです。一方、沖縄には熱帯低気圧が接近しています。沖縄本島を中心に雨や風が強まり、荒れた天気が続く見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本や西日本では引き続き晴れますが、午後はところどころで激しい夕立がありそうです。突然の激しい雷雨に気をつけてください。

【予想最高気温】（前日差）

関東や東海を中心に危険な暑さとなり、前橋と熊谷で38℃の予想です。

札幌 30℃（＋1）

仙台 35℃（＋2）

新潟 33℃（±0）

東京 35℃（-2）

名古屋 37℃（-2）

大阪 36℃（±0）

鳥取 36℃（＋1）

高知 34℃（＋1）

福岡 34℃（±0）

【週間予報】

■西日本・沖縄

しばらく晴れて、終わりの見えない猛暑が続くでしょう。大阪では週末は体温超えの暑さになる見込みです。沖縄・那覇は20日（水）明け方にかけて、断続的に雨が強まりそうです。九州南部も熱帯低気圧由来の湿った空気の影響で21日（木）は雨が降る予想です。

■北日本・東日本北海道は次々に低気圧が通過して、雨の日が続く見込みです。東北北部も前線の影響でくもりや雨の日が多くなるでしょう。関東や東海は晴れますが、引き続き、猛暑と急な雷雨にご注意ください。名古屋は21日（木）と22日（金）は39℃まで気温が上がる見込みです。