■MLB ロッキーズ4×−3ドジャース（日本時間19日、クアーズ・フィールド）

ドジャースの山本由伸（27）がロッキーズ戦に先発し、7回103球を投げ、被安打4、被本塁打1、奪三振6、四死球2と勝ち負けつかず。27歳初登板を白星で飾ることはできなかった。大谷翔平（31）は第2打席に中前適時打を放つなど2安打も、ド軍は最下位を相手にサヨナラ負けを喫し、連勝が3でストップした。

先発の山本由伸は17日に誕生日を迎え、27歳初登板。前回登板のエンゼルス戦では初回に本塁打を浴びるなど制球に苦しみ、今季ワーストの6失点で8敗目を喫したが、この日は1奪三振を含む三者凡退。完璧な立ち上がりを見せた。

2回、ドジャースは連打で好機をつくり、9番・ラッシングの犠飛で先制すると2死三塁で大谷が2度目の打席に。大谷はロッキーズの先発・K.フリーランドの2球目を強烈な打球で弾き返し、中前適時打を放った。第1打席にもライトへ安打を放った大谷は、2打席連続安打とした。

2回まで打者6人に対し3つの三振を奪った山本。しかし、2点の援護を受けた直後の3回、先頭打者に四球を与えると、8番打者の打球がライト前へ。送球間に一塁走者が一気に三塁へと進み、無死二、三塁のピンチを招いた。続く9番・リッターにライト前へ運ばれ下位打線を相手に2失点。同点に追いつかれた。

その後は3イニング連続で三者凡退に抑え、立ち直ったかに見えた山本だったが、1点リードで迎えた7回、先頭打者を三振に仕留めたところで、続く5番・E.トーバー（23）への149キロの直球をレフトへ運ばれ同点弾。7回3失点でマウンドを降りた。

ドジャースは9回にマウンドにあがった3人目のJ.ロブレスキが1死から二塁打を許すと、続く6番・バーナベルにサヨナラタイムリーを許した。チームの連勝は3でストップし、ド軍は、去年から続いていたロッキーズ戦の連勝も10で止まった。