人気キャラクターぬいぐるみ「Ｌａｂｕｂｕ」の偽物が、子どもの安全を脅かすとして警告が発せられた。

米ＣＢＳニュースによると、現地時間１９日、米国消費者製品安全委員会（ＣＰＳＣ）は、「偽の『ラブブ』ぬいぐるみが幼児に窒息や死亡のリスクを引き起こす可能性がある」として緊急の安全警告を発表した。

偽物はぬいぐるみだけでなく、小さなキーホルダー型でも販売されており、子どもが口に入れると気道をふさぐ危険があるとＣＰＳＣは説明している。一部の製品は作りが粗悪で壊れやすく、小さな破片が子どもの口に入る恐れも指摘された。

ＣＰＳＣは偽物を見分けるためのポイントも提示している。大幅に値引きされて販売されているラブブは、偽物である可能性が高い。正規のポップマート（Ｐｏｐ Ｍａｒｔ）製ぬいぐるみには、ホログラムステッカーと公式サイトにつながるＱＲコードが付いている。最新の正規品には片足にＵＶスタンプが押されているのも特徴だ。また、ラブブの歯の数でも判別可能で、正規品は歯が９本だが、偽物は数が異なったりする。さらに、偽物の方が全体的に色が明るい傾向もあるという。

一方、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサがラブブに夢中であることはよく知られている。「ヴォーグ・イタリア」などの海外メディアは、リサがラブブの世界的な人気拡大に大きく貢献したと評価している。リサは以前「ヴァニティ・フェア」とのインタビューで、「最初は普通のおもちゃにお金を使うことをためらっていたけど、一度買い始めたら夢中になって、すべてのお金をつぎ込んでしまった」と、ラブブへの愛情を率直に語った。