¥ª¡¼¥±¡¼ ´ØÀ¾¤Ç½ÐÅ¹¹¶Àª Ê¼¸Ë¤ËÇ¯Æâ4Å¹ ÍèÇ¯¤ÏÂçºå¤Ë8Å¹

¥ª¡¼¥±¡¼¤Ï9·î°Ê¹ß¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ë4Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£9·î18Æü¤Ë´ØÀ¾3Å¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼ÆîÉð¸ËÇ·ÁñÅ¹¡×¡ÊÆôºê»Ô¡Ë¡¢10·î9Æü¤Ë¡ÖÆ±¡¦ËÌ°ËÃ°Å¹¡×¡Ê°ËÃ°»Ô¡Ë¤ò³«Å¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÇ¯Æâ¤Ë¿â¿å¾®Â«»³Å¹¡¢¿·ºß²ÈÅ¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿À¸Í»Ô¡Ë¤ò³«¤¯Í½Äê¡£¿·ºß²ÈÅ¹¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥µ¥¶¥ó¥â¡¼¥ë¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂçºåÉÜ¤Ø8Å¹ÊÞ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçºå»Ô¡Ê¾ëÅì¶è¡Ë¡¢ÂçÅì»Ô¡¢ËÃæ»Ô¤Ê¤É¤ØÂçÅ¹Î©ÃÏË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¿·Àß¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿·Å¹¤Î³µÍ×¡Û¢£ÆîÉð¸ËÇ·ÁñÅ¹¡áÆôºê»ÔÆîÉð¸ËÇ·Áñ11¡¾9¡¾6¡¢Çä¾ìÌÌÀÑ997¡¦5Ö¡¢Ãó¼Ö48Âæ¡¢±Ä¶È»þ´Ö8»þÈ¾¡Á21»þÈ¾¡¡¢£ËÌ°ËÃ°Å¹¡á°ËÃ°»ÔËÌ±à1¡¾38¡¢Çä¾ìÌÌÀÑ1496Ö¡¢Ãó¼Ö115Âæ¡¢±Ä¶È»þ´Ö8»þÈ¾¡Á21»þÈ¾¡£