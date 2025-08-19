NHK『うたコン』で「ふるさとを想う歌」を特集。ハンバートハンバートによる、連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌の初披露も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月26日19時57分より、NHK『うたコン』が放送。この日は「ふるさとを想う歌」をテーマに、全国津々浦々の懐かしい情景が浮かぶ名曲を紹介。また、9月29日放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を、人気デュオ、ハンバートハンバートが初披露する。

■石川さゆり、三山ひろし、井上芳雄、森高千里が「ふるさとを想う歌」を熱唱

ふるさとへの想いが込められた名曲が続々と披露される、この日の『うたコン』。

幕開けは、被災地の復興への願いを込めた石川さゆりの「能登半島」。続いて三山ひろしは、地元・高知県のご当地ソング「南国土佐を後にして」を、よさこい踊りを取り入れたSPバージョンで披露する。さらに井上芳雄は、同郷のアーティスト・井上陽水の「少年時代」を歌唱、森高千里は栃木県足利市が舞台の「渡良瀬橋」を披露する。

そして「プレイバック紅白」コーナーでは1981年を特集。この年、初出場を果たした松村和子が「帰ってこいよ」を熱唱する。さらに、真田ナオキ、石川さゆり、M!LK、＝LOVEの話題曲も。

■連続テレビ小説『ばけばけ』キャストが登場

そして、9月29日放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』を大特集。人気デュオ、ハンバートハンバートが、主題歌「笑ったり転んだり」を初披露する。さらに、『ばけばけ』のヒロイン・松野トキ役の高石あかり（※「高」は、はしごだかが正式表記）と、トキの夫となるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウがゲストとして出演し、ドラマの見どころを語る。

■曲目

「能登半島」石川さゆり

「南国土佐を後にして～よさこいSP～」三山ひろし w/M!LK・夢源風人

「帰ってこいよ」松村和子

「少年時代」井上芳雄（原曲：井上陽水）

「渡良瀬橋」森高千里

「笑ったり転んだり」ハンバートハンバート

「Nina」真田ナオキ

「棉の花」石川さゆり

「イイじゃん」M!LK

「とくベチュ、して」＝LOVE

■番組情報

NHK総合『うたコン』

08/26（火）19:57～20:42（全国放送）

※NHK大阪ホール（大阪市）から生放送

※NHKプラスでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり。

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：＝LOVE 石川さゆり 井上芳雄 真田ナオキ ハンバートハンバート 松村和子 三山ひろし M!LK 森高千里

ゲスト：高石あかり トミー・バストウ（2025年度後期連続テレビ小説『ばけばけ』キャスト）

NHK 連続テレビ小説 『ばけばけ』

09/29（月）放送開始

月曜日～土曜日08:00～（総合） ※土曜は一週間の振り返り 他

作：ふじきみつ彦

主題歌：ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」

出演：高石あかり トミー・バストウ / 吉沢亮

連続テレビ小説『ばけばけ』番組サイト

https://nhk.jp/bakebake

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/