NiziU¥ê¥¯¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤Ë¡ª¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¨¥ô¥¡¤Î¥¢¥¹¥«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¯¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¡¿ÃãÈ±¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë①～②
NiziU¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢RIKU¡Ê¥ê¥¯¡Ë¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
8·î16Æü¡¢17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌî³°¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤¿¤ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¨¥ô¥¡¤Î¥¢¥¹¥«¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥ê¥¯¤Ï°ÊÁ°ÌÀ¤ë¤áÃãÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¡£