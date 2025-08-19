ウェンディーズ･ファーストキッチン、7年ぶりの魚介系バーガー「ビッグフィッシュバーガー」/8月19日から16店舗限定で販売
ウェンディーズ･ファーストキッチンは、期間限定メニュー「ビッグフィッシュバーガー」(税込470円)を8月19日から16店舗限定で販売している。フレンチフライポテトSとドリンクが付く「GOOD PRICE SET」(税込600円)にも、16店舗･期間限定でラインアップされる。〈「ビッグフィッシュバーガー」概要〉
ウェンディーズで7年ぶりとなる魚介系バーガー「ビッグフィッシュバーガー」は、見た目にもインパクトのある100gポーションを使った。程よい酸味が楽しめるマヨネーズにシャキシャキとした食感のレタス、特製タルタルソースを組み合わせている。
◆ビッグフィッシュバーガー
単品470円、GOOD PRICE SET600円(各税込)
【販売店舗】
ウェンディーズ･ファーストキッチン計16店舗
東京都:『京王フレンテ新宿3丁目店』『代々木駅前店』『ココリア多摩センター店』『中目黒駅前店』
神奈川県:『海老名イオン店』『戸塚まるい食遊館店』『港南台バーズ店』『246秦野店』『スーパービバホーム長津田店』
埼玉県:『桶川ベニバナウォーク店』
群馬県:『高崎店』
長野県:『長野駅前店』
富山県:『富山ファボーレ店』
大阪府:『寝屋川ビバモール店』
兵庫県:『ブルメール舞多聞店』
和歌山県:『岩出店』〈GOOD PRICE SET概要〉
「GOOD PRICE SET」は、フレンチフライポテトSとドリンクが付くセットメニュー。女性でも手軽に楽しめるサイズ感で、少し遅めの昼食や、小腹が空いた時の軽食など、“日常使い”できるお手頃なセットとして提案している。
「Jr.ウェンディーズチリバーガー」(650円)、「クリスピーチキンバーガー」「Jr.てりやきバーガー」(各580円)、「てりやきクリスピーチキンバーガー」(600円)、「Jr.チーズバーガーデラックス」「Jr.ベーコンエッグバーガー」(各650円)をラインアップしている。いずれも税込セット価格。
ウェンディーズ･ファーストキッチン GOOD PRICE SET