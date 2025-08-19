2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/06/28）。

アイドル兼セクシー女優という、異例の肩書きで活動していた西元めいささん。かつて、自身で立ち上げた会社でみずからグループをプロデュースした経験も持つが、2025年5月には、約5年間に及ぶ波乱万丈だったアイドル人生の「終了」を宣言した。

その礎にあったダンスの原点、そして、「人生のどん底」だったと語る中学時代のイジメ体験を聞いた。



セクシー女優の西元めいささん

「母から聞いたのは、私がアイドルになってから」母親はおニャン子クラブの元メンバー

――過去には、お母さんがおニャン子クラブの元メンバーだと明かして、バズっていましたよね。

西元めいさ（以下、西元） はい。でも、実家で暮らしていた当時は、知らなかったです。母から聞いたのは、私がアイドルになってからでした。

――そもそも、どのような家庭環境で育ったんでしょう？

西元 ごく一般的な家庭ですね。お母さんはずっと専業主婦で、アイドルだった面影はまったくなかったです。父は頭のいい大学出身で、めっちゃ仕事ができるイメージで。弟とも一緒に暮らしていました。

――アイドルに欠かせないダンスは、幼い頃から習っていたそうですね。

西元 2歳から、クラシックバレエとヒップホップを習っていました。ダンススタジオの建物にケンタッキーがあって、大好きなフライドチキンが毎日食べられると思ったのか、幼かった私が「やってみたい」と言ったそうなんです。親も礼儀を学ぶためにバレエを、リズム感を養うためにヒップホップを習ってほしかったみたいです。

スターになりきって踊っていた幼稚園時代

――ステージ経験のあるお母さんの熱意もあったんでしょうか？

西元 どうなんでしょう。私としては気がついたらやっていた感覚だったし、聞いたことはなかったですね。でも、入れてくれた幼稚園が舞台での本格的なお芝居に力を入れている場所で。

しっかりした台本が用意されていて、お母さんが作った衣装を着て、ガチガチの演劇をするような幼稚園だったんです。周りには踊れる子も多かったし、お母さんも次第に熱心になっていったのかなとは思います。

――西元さん自身も、ステージに立つのを楽しんでいましたか？

西元 そうですね。発表会でセンターに立つのが気持ちよかったです。他の子よりダンスが上手い自信もあったし、すっかりスターになりきっていました。

「チャットで性的な話題を振ってくれたんです」7歳で“性に目覚めた”きっかけ

――その後、小学校に進んでからは？

西元 ダンスは習い続けていて、学校では活発に男子と外で遊んでいました。リーダーのような立ち位置で、プロフィール帳の交換で「この人の印象は？」という欄にはいつも「リーダーシップ」と書かれていたんです。発表会ではセンターに立っていたし、学校ではリーダーだし、人生が絶好調でした（笑）。

――（笑）。小学校時代は、ニコ動にもハマっていたそうですね。

西元 ハマってましたね。ボカロの曲をよく聴いていたんです。あと、お父さんのパソコンをこっそり使って不特定多数の人が集まるRPGとかをよくやっていました。

――いわゆる、チャットでのコミュニケーションもあるゲームですよね。その影響もあったのか、過去のインタビューでは「7歳で性に目覚めた」とも語っていました。

西元 そうですね。チャットで嘘つくことなく「7歳です」とは言っていて、女児が好きなお兄さんかおじさんかは分からないんですけど、性的な話題を色々と振ってくれたんです（笑）。当時は「大人の人としゃべってる」みたいな感じも楽しくて、教えてもらった言葉を自分でも検索していたら変に知識が付きました。

「急に友だちから無視されるようになった」中1の夏休み明けから始まったイジメ

――中学に入ってからも、ダンスは変わらずに続けていたと。

西元 はい。バレエは続けていました。でも、陸上部にも所属していたので、両立が大変でしたね。部活に入る気はなかったけど「内申点に響くから、部活に入っておいた方がいい」と先生に言われて、「楽そうだし、美術部や卓球部に入ろう」と思っていたんですけど、走るのが速かったので陸上部をすすめられたんです。

土日の夕方にはバレエのレッスンがあったので、髪型はお団子のまま、日焼け防止のために長袖を着て、陸上の大会に参加したこともあります。

――ただ、小学校ではリーダーシップを褒められるほど絶好調だったのに、中学では一変して、イジメのターゲットにもなったそうですね。

西元 そうですね。中学1年生の夏休み明けから、急に友だちから無視されるようになりました。

――原因はあったんですか？

西元 価値観が周りとズレていて、クラスで浮いていたとは思うんです。決定的だったのは、クラスで夏休みに流行っていたチェーンメールを回すのを私が拒んだことでした。

次の人に回さないと不幸になる系のチェーンメールでしたけど、集団行動が苦手だし、絶対に回したくなかったんです。その理由から、夏休み明けに「おはよう」と挨拶したら誰も反応してくれなくなり、空気のような扱いになってしまって。でも、1ヶ月ほどはイジメだと気づかなかったです。

仲のよかった子が「明日から西元を無視しよう」とみんなにメールを送り…

――自分で気づくきっかけがあった？

西元 はい。仲のよかったグループのリーダー的な存在で、クラスもまとめていた子が「明日から西元を無視しよう」というメールを、みんなに流していたのを知ったんです。私がイジメられるとは思っていなかったし、ハブられた経験もなかったので「なんで、私が？」とビックリしました。

――事実を知るのは、ショックも大きいですよね。

西元 そうですね。当時はクラスにいづらくなってしまったので、休み時間には他のクラスに逃げていました。

でも、私が「ヤバい奴」みたいな噂が学年に広がると誰もしゃべってくれなくなってしまって、陸上部に行けなくなり、保健室登校になったんです。カースト上位だったはずの自分が、超陽キャから超陰キャに転げ落ちた中学1年生の2学期は本当、人生のどん底でした。

母親にイジメを打ち明けたら「死ぬしかなくない？」と…

――イジメられていると、家族には打ち明けていたんですか？

西元 はい。でも、打ち明けられるまで1年ほどかかりました。元々、学校で「誰々クンが気になっている」とか、気さくに話せる仲ではあったんです。

そんな関係だからこそ、真剣な話となるとなかなか言い出せなくて。ようやく勇気を出したのは中学2年生で、2週間ほど「風邪」だと嘘をついて、ズル休みをしていた時期でした。

――お母さんには、何と言ったんですか？

西元 素直に「イジメられていて、学校に行きたくないんだよね」と言いました。でも、重く受け止めてもらえなかったのか「そんなんで学校に行けないなら、死ぬしかなくない？」とあっさり返されたんです。

打ち明けるまで1年もかかったのに「そんなんじゃ生きていけないよ」とも言われて、返す言葉もなかったです。

――打ち明けたことで気持ちの変化は？

西元 それほど大きくは変わらなかったですね。むしろ、打ち明けたあとの方が辛かったです。それ以前のことはイジメに耐えるストレスが強過ぎたのか、どうやって通学していたかも曖昧なほど、記憶が途切れ途切れになってしまったんです。

当時は人に言葉で気持ちを伝えたり、自分の感情の変化に気付くのが難しくなるという「失感情症」だったかもしれないと、似たような出来事があった高校時代に分かって。卒業までは常にギリギリの生活で、たまに休みながら、教室には入れないので保健室に通い続けていました。

「中学時代は10人ほどと体の関係を持った」中2から“性に奔放になった”ワケ

――学校生活がどん底だった一方、中学2年生で「処女を喪失した」とも過去のインタビューで明かしていました。

西元 クラスの違う、しゃべったことのない同学年の男子が相手でした。じつは、学校では無視されていたけど、LINEでは「大丈夫？」と気遣ってくれる男子がけっこういたんです（笑）。

当時、彼氏もいたんですけど恥ずかしくて、なかなかする機会がなかったんです。でも、興味はあったので、家族が出かけている間に初めての相手をこっそり家へ呼び、することだけして帰しました。

――その後、相手との関係は？

西元 体の関係はその一度きりです。でも、いまだにご飯を食べに行くほど仲はいいです。初体験を済ませてからも同学年の別の男子とか塾の先生とか、中学時代は10人ほどと関係を持ったんですけど、みんな一度きりでしたね。

――なぜ、それほど奔放になっていたんでしょうね。

西元 イジメのストレスで、躁うつのような状況だったとは思うんです。突拍子もなく、好奇心に任せて「やっちゃおう」となって、あとで「なんで、あんなことしちゃったんだろう」と思うことばかりでしたし。

当時、付き合う友だちがガラッと変わったのもあったんです。中学時代は保健室登校をしつつ、転校してきたいかにもなヤンキーの男子と、その取り巻きの子たちにくっつくグレた陽キャみたいにもなって、居場所のない自分を正当化していました。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

（カネコシュウヘイ）