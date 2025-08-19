子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新し、2週間ほど前から悩まされている帯状疱疹の経過を報告しました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 帯状疱疹は「大分痛みが引いて来ました」 ４日ぶりにブログを更新 目も「腫れが引いてきました」

古村さんは、「みなさまご無沙汰していました」、「ブログを書こうとスマホに

向かうのですが直ぐに眠くなってしまい４日間寝てばかりです」と、4日間ブログが更新できなかったことに「自分でもビックリです」と投稿。



このところ、右側の頭皮にできた帯状疱疹で、悩まされていた痛みについては、「大分痛みが引いて来ました」「熱も３７.１〜３８度を行ったり来たりしていましたが やっと３６度代を保っています」と、症状が和らいできたことを報告。

さらに、目の腫れも引いてきたことを、画像付きで報告しています。

古村さんは、「確実に快方へ向かってます」「コレを乗り越えたら最強古村比呂誕生 間違いなしです！」と投稿。「そのためにも今は身体の声を優先して過ごそうと思います」と、その思いを綴っています。

古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍、人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。



【担当：芸能情報ステーション】