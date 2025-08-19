AIが私たちの生活に欠かせない存在になってきているが、AIは労働市場の救世主となるのか、それとも破壊者となるのか。スタンフォード大学の最新調査から見える日本社会が取るべき行動変革とは。

【映像】どのくらいの時間短縮が可能？（業務ごとの具体例）

スタンフォード大学などが行ったアメリカの労働者への調査によると、職場でAIを利用した経験のある割合は2024年12月時点では30.1％だったが、わずか数カ月後の2025年3〜4月には43.2％へと約13％も増加している。

しかし、日本ではAIを活用できているのだろうか。

街の人に聞いてみると、仕事どころかプライベートでも全く利用したことがない人、仕事でAIを利用することがあるものの頻度は多くないと答える人が少なくなかった。

その理由として、ある会社員の男性は「完全に仕事で使うのはまだまだ先だと感じており、資料作りもあくまで簡単な内容をまとめてもらうくらい」と語った。

正確さを求める日本人特有なのだろうか。「仕事にAI」はまだまだ信用を得ていないようである。

しかし、業務効率という面を見ると「便利なものがあれば使った方が楽なのかな」「できれば自分たちでやりたいがAIの方が賢いので（AI活用は）アリ」など、前向きな意見もあった。

はたして、“仕事のAI活用”は日本社会に浸透していくのだろうか。

「AI活用機会の格差」は「所得格差」を拡大させる？

AIを先行利用しているのは高学歴・高収入層だということだが、このような差がいずれ国レベルで起こる可能性はないのだろうか。

第一生命経済研究所 主席研究員の柏村祐氏は「当然ある」と主張する。

「最先端のAIで生産性を高めている国の経済は成長していく一方で、全て人手に頼り生産性が低い・効率が悪いことをしていたら経済は成長しない。国家レベルでも組織レベルでも、個人レベルでも起こる」（柏村祐氏、以下同）

また、「生産性が上がらないと賃金は上がらない。日本の社会は人口減社会で、少子高齢化で働ける人がどんどん減っていく。ではどのように生産性を上げながら労働力を維持するか。これはAIが解決する1つの方策だと私は見ている」ということだ。

生産性を上げる「5つのカギ」と“日本特有”の課題とは？

生産性を上げて働くために日本のホワイトカラーが取るべき「5つのカギ」として、柏村氏は「使う勇気と実践。得意分野をAIで拡張。AIにできない価値へ転換。学び続ける姿勢。プロンプトエンジニアリング習得」だと述べる。

また「学び続ける姿勢」が一番大事だと言い、「学び続けることは粘り強い心がないと飽きてしまう。1回やってダメだったらやめてしまう人が多いが、1週間か2週間学び続けてみると、少し気づきがある気がする」と語った。

また効率化については、“日本特有の課題”があるという。

「失敗を認めない文化や、年功序列的な組織の体質がある。あるいは長時間の労働など文化的なものがあり、これは社会が作ってきた文化だ。みんなが1歩でも変えていこうと思うことで個人が変わり、組織が変わり、日本が変わり、元気になる。まずは個人が変わることだ」

（『ABEMAヒルズ』より）