【ワシントン＝淵上隆悠】ウクライナ情勢を巡って米ホワイトハウスで１８日に行われた一連の会談では、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領や欧州諸国の首脳らがトランプ米大統領に対する「感謝」を繰り返し表明した。

米露首脳会談を経て「ロシア寄り」の姿勢を強めるトランプ氏を引き戻す狙いがあったとみられる。

ゼレンスキー氏は会談の冒頭、トランプ氏に対し、「この戦争と殺りくを止めるために力を尽くしてくれてありがとう」と伝えた。この発言を含め、ゼレンスキー氏はわずか１分の間に、自国を支援する米国や欧州諸国に向けて９回も「ありがとう」との言葉を使った。

約半年前、ゼレンスキー氏は今回と同じ大統領執務室で行われた首脳会談で、トランプ氏と口論になった。同席したバンス米副大統領から、軍事支援などに対する米国への感謝が足りていないと指摘され、「『ありがとう』と言え」と迫られた。予定されていた昼食会や記者会見は中止され、会談は決裂した。

ゼレンスキー氏は今回、先に謝意を重ねることで先手を打った。トランプ氏のメラニア夫人が、ロシアによるウクライナの子どもの連れ去り問題についてプーチン露大統領に手紙を書いたことにも感謝し、自身のオレナ夫人がメラニア氏に宛てた手紙も手渡した。ゼレンスキー氏はこうした演出をした上で、「安全の保証」を巡り、米国の武器や人員、情報などが必要になると要望した。

トランプ氏に対する「感謝」は、その後会談に加わった欧州諸国の首脳らからも相次いだ。

メローニ伊首相は、トランプ氏のおかげでロシアが対話姿勢に転じたと指摘した上で、今後も欧州諸国と米国が一体となって対応すべきだと訴えた。メルツ独首相も、トランプ氏が和平に向けた道を切り開いたと評価した上で、「まずは停戦が必要だと皆が思っている」と語った。

トランプ氏は１５日の米露首脳会談を経て、停戦ではなく和平協定の締結を直接目指すなどプーチン氏と同じ主張に転じており、欧州首脳らはトランプ氏を称賛しながらも軌道修正を促した形だ。