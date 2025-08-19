英俳優テレンス・スタンプさんが死去した。８７歳。１９７８年の映画「スーパーマン」および１９８０年の続編「スーパーマンＩＩ 冒険篇」で悪役ゾッド将軍を演じたことで広く知られるスタンプは、１７日の朝に息を引き取ったと遺族が発表した。



【写真】「スーパーマン」の悪役で知られた在りし日のテレンス・スタンプさん

遺族は声明で「彼は俳優としても作家としても素晴らしい作品を残しました。それらは今後何年にもわたって人々の心に響き、インスピレーションを与え続けるでしょう」と語っている。



１９３８年、ロンドンの下町イーストエンドに生まれたスタンプは、第二次世界大戦中の空襲の中で育ち、学校卒業後は広告業界でメッセンジャーとして働いた。その後、奨学金を得て演劇学校に進学。



若き日のマイケル・ケインとフラットをシェアしていたスタンプさんは、ピーター・ユスティノフ監督による１９６２年の映画「奴隷戦艦」で主演を務め、映画デビューを果たす。演技は高く評価され、アカデミー賞にもノミネートされた。



１９６０年代後半には、フェデリコ・フェリーニやピエル・パオロ・パゾリーニといった名監督によるイタリア映画に出演。その後一時的に表舞台から遠ざかるも、「スーパーマン」でハリウッドに復帰した。



以降も「プリシラ」（１９９４年）、「ワルキューレ」（２００８年）、「アジャストメント」（２０１１年）など、数多くの映画に出演し、存在感を示し続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）