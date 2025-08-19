「ダメだこりゃ」藤本美貴、夫・庄司が長男への説教中にまさかの言い間違い「筋トレのしすぎ…」

8月17日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』に更新した動画の中で、夫の庄司智春（品川庄司）のエピソードを語った。

今回の動画では、庄司作の“生ハムと桃の冷製パスタ”を夫婦で食べる様子を公開。食後にトークを展開する中、庄司が言い間違いをすると、藤本は、「この間さ、虎ちゃんに怒ってる時にさ」「“なんとかで復活するんだよ！”みたいな、強い気持ちをね、熱い気持ちをぶつけてたわけ」と、庄司が長男に説教していた時のエピソードを振り返った。

続けて、庄司が“復活”を“腹筋”と言い間違えていたといい、「ダメだこの人、もう筋トレのしすぎだ、と思って。『腹筋！…復活するんだよ！』って言い直してたもん」「もう“ふ”ってきたら腹筋って出ちゃうんだ、と思って。本当にダメだこりゃ、と思いながら」と笑い交じりに回想した。

また、「熱い気持ちぶつけてるけど、伝わったかな？って思いながら」「ちょこちょこあるよね、あれ何？熱い気持ちになりすぎちゃって、絡まっちゃうの？」と話し、復活以外の言葉も舌がもつれていたと明かしていた。