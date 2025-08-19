ミュージシャンの吉川晃司が１８日、東京国際フォーラムで還暦のバースデーライブ「ＫＩＫＫＡＷＡ ＫＯＪＩ ６０ＴＨ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＬＩＶＥ“ＫＡＮＲＥＫＩ ＲＯＣＫ”」を開催。縁のあるミュージシャンたちが多数かけつけ、記念の日を盛り上げた。

チケットはもちろん完売で、生配信（アーカイブはなし）で多くのファンが吉川の還暦を祝福。それに応えるかのように、まずはデビュー曲「モニカ」で幕開け。その後も「サヨナラは八月のララバイ」「ＲＡＩＮ−ＤＡＮＣＥがきこえる」など大ヒット曲を披露。

その後、大黒摩季、大沢誉志幸、山下久美子らが前半に登場。友人たちの大ヒット曲に、吉川がコーラス＆ギターで参加するなど、会場のムードはいやが上にも盛り上がる。

後半はＩＮＯＲＡＮがゲスト登場。アンコールにはＫＯＤＯＭＯ ＢＡＮＤ（８０年代は子供バンドと表記）のうじきつよしが登場し、「サマータイムブルース」「ＩＮＮＯＣＥＮＴ ＳＫＹ」も演奏。

吉川はラストに「今日はありがとうございました。ともかく全部、全力でやろうということだけですね。（奥田民生とのユニット）Ｏｏｏｃｈｉｅ Ｋｏｏｃｈｉｅもまだ続きますし、来年はソロのツアーに出ようと思っています、楽曲も作ります。みなさんも元気でね。また笑顔の再会を」と呼びかけ、ラストソングは「ＢＯＹ’Ｓ ＬＩＦＥ」。２９歳の時に発表された歌だが、６０歳となった今でも瑞々しく歌い上げる姿にファンは拍手を惜しまなかった。