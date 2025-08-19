クロちゃん、1番結婚したい女性芸能人を告白「別れて結婚してほしい」
【モデルプレス＝2025/08/19】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』（毎週月曜よる11時45分〜）に出演。「1番結婚したい女性芸能人」を明かした。
【写真】クロちゃんが結婚したいと明かした既婚者美女モデル
この日は、クロちゃんの知られざる魅力を発掘するため「クロちゃんを知ろう」と題したクイズ大会を開催。正解は、クロちゃんと毎日欠かさず連絡を取り合い、今のクロちゃんを1番よく知る元AKB48の福留光帆が発表する。
タレントの“みちょぱ”こと池田美優がタイプの女性であると公言し、自身のSNSで「好きな女の子ランキング」を発表した際にも1位に選んでいたクロちゃん。「1番結婚したい女性芸能人は？」という問題が出題されると、それを知る回答者たちからは、みちょぱが2022年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚したことから、みちょぱに似たギャルタレントの名前が挙がった。
すると、クロちゃんは「僕が結婚したいと思うのは、みちょぱ！」と一途にみちょぱの名前を挙げ「結婚してても関係なく、別れて結婚してほしい。結婚してても関係ない。俺はみちょぱが好き！」と堂々と宣言した。
一方、福留は「福留光帆」と書いたフリップを出して「私です」と正解を発表。「私がすごいクロちゃんに懐いてるからって、裏で（クロちゃんが）『本気出せば福留はイける』って言っているのを噂で聞きまして」と裏話を暴露した。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「まだイけてないんですか？」と聞かれると「まだイかれてないです」とクロちゃんとはまだ親密な関係ではないと言い、笑いを誘った。
これにクロちゃんは「別にイけるとは思うけど、別にみったんのことタイプじゃない」とコメント。結婚してくれと言われたら「すると思います」と話すと、福留は「え？私はこの人と結婚すると思われてる…？え…？」と納得いかない様子だった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日系
【Not Sponsored 記事】
【写真】クロちゃんが結婚したいと明かした既婚者美女モデル
◆クロちゃん「1番結婚したい女性芸能人」明かす
この日は、クロちゃんの知られざる魅力を発掘するため「クロちゃんを知ろう」と題したクイズ大会を開催。正解は、クロちゃんと毎日欠かさず連絡を取り合い、今のクロちゃんを1番よく知る元AKB48の福留光帆が発表する。
すると、クロちゃんは「僕が結婚したいと思うのは、みちょぱ！」と一途にみちょぱの名前を挙げ「結婚してても関係なく、別れて結婚してほしい。結婚してても関係ない。俺はみちょぱが好き！」と堂々と宣言した。
一方、福留は「福留光帆」と書いたフリップを出して「私です」と正解を発表。「私がすごいクロちゃんに懐いてるからって、裏で（クロちゃんが）『本気出せば福留はイける』って言っているのを噂で聞きまして」と裏話を暴露した。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「まだイけてないんですか？」と聞かれると「まだイかれてないです」とクロちゃんとはまだ親密な関係ではないと言い、笑いを誘った。
これにクロちゃんは「別にイけるとは思うけど、別にみったんのことタイプじゃない」とコメント。結婚してくれと言われたら「すると思います」と話すと、福留は「え？私はこの人と結婚すると思われてる…？え…？」と納得いかない様子だった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日系
【Not Sponsored 記事】