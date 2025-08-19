涙するAwichの姿も アリシア×AIの“ハピネス”共演バックステージが話題
8月17日に開催された『SUMMER SONIC 2025』東京公演で、ヘッドライナーを務めたアリシア・キーズのステージに、AIがサプライズで登場した。AIの「ハピネス」とアリシア・キーズの代表曲「No One」が披露され、さらにAwichらもサプライズで登場し、会場を大いに沸かせた。
【動画】泣ける…！アリシア・キーズ×AIコラボレーションのバックステージの模様
この共演のバックステージの様子を捉えた映像が、ソニーミュージック洋楽のXで公開された。アリシアのピアノにあわせてAIが「ハピネス」を歌う姿などが映し出されており、AI自身も大感激の表情を見せている。涙をぬぐうAwichの姿も収められており、舞台裏で交わされた特別な時間が垣間見える内容となっている。
同映像は、「ハピネス」の歌詞と重なる“音楽でつながる瞬間”の尊さを感じさせるもの。ファンの間でも「泣ける」「最高のコラボ」などの声が相次いでいる。
