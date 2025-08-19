ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢3ºÐÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡¡¥±¥ó¥«¤¹¤ë8ºÐ¡õ5ºÐ¤Î·»¤Ë¡È¤á¤Ã¡ª¡É¤È¸À¤¤¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ó¥ì¥¤¡Ø¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¤ª¾åÉÊ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ëÎëÌÚ°¡Èþ
¡¡2¿Í¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥Þ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¥¥ó¥ì¥¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²£ß·¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÇÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡×¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ËÂç´î¤Ó¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¤Ç¡£¤ªÅ¹¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥×¤â1Å©»Ä¤é¤º°û¤ß´³¤·¤¿¤¤¡£¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«ÎäÅà¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»î¿©¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¡Ö1ÈÖ²¼¤ÎÌ¼¤¬Á°Æü¤Ë3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Î½÷¤Î»Ò¡£3¿ÍÌÜ¤Ç1ÈÖ²¼¡£Ëö¤Ã»Ò¤Ç´Å¤¨¤óË·¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢8ºÐ¡¢5ºÐ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤á¤Ã¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤ÈÂå¤ï¤ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤íÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¡¢¤È¡£ÉáÃÊ¤Î¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤óÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£²£ß·¤Ï¡Ö¡Ø¤á¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îß·×¤Ç2²¯¿©°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ëÎäÅà¶ñÉÕ¤¤¦¤É¤ó¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡È¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿»ê¶Ë¤Î°ïÉÊ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¥ó¥ì¥¤½é¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥«¥É¥ä¿©ÉÊ¥ï¥ó¥¿¥ó¤á¤ó¡Ù¡Ø¤ª¿å¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à ÈÓÅÄ¾¦Å¹¾ßÌý¤é¤¡ÌÍ¡Ù¤¬19Æü¤«¤éÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´Æ½¤¤¹¤ë¥«¥É¥ä¿©Æ²¤ÎÅ¹¼ç¡¦µÌÏÂÎÉ»á¡¢ÈÓÅÄ¾¦Å¹¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÈÓÅÄ¾ÂÀ»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
