『日本人は勤勉で規律正しくて大好き！』冨安、遠藤、鎌田を知るシント＝トロイデンDFが称賛

日本企業DMMがオーナーであるベルギー1部リーグのシント＝トロイデンには、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7人が所属している。

『DAZN』のやべっちスタジアムが、そのシント＝トロイデンの内側に迫る映像を公開していた。

この夏のシーズンオフに来日して、東京、箱根、京都、大阪を訪れたという23歳のベルギー人DFレイン・ヴァンヘルデンは、「（日本は）最高！本当に楽しかった。食べ物や文化の満喫したよ」とコメント。

また、2016年からシント＝トロイデンに所属する30歳のベルギー人DFヴォルケ・ヤンセンスは、日本人選手についてこう語っていた。

「勤勉で規律正しく、とてもフレンドリー。大好きだよ！

日本にはとてもいい選手が多い。冨安（健洋）は素晴らしい選手だったし、遠藤航もいい選手だった。なかでも、鎌田（大地）がベストプレイヤーだったね」

日本代表の主力に成長した冨安、遠藤、鎌田は、いずれもシント＝トロイデンでプレーしたが、なかでも鎌田が特に印象に残っているようだ。

「日本と恋に落ちた！」来日して親日になった世界のスター7人

鎌田は、フランクフルトからのレンタルで2018-19シーズンの1年だけシント＝トロイデンでプレー。本職はMFながら、FWのようなポジションでも起用され、16ゴールを叩き出した。