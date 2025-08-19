BIGBANG¡¦D-LITE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼19¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä¡È¼ª¡É¤Ç·Ò¤¬¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØDsRaDio¡Ù¸ø³«¡ª
BIGBANG¤ÎD-LITE¡Ê¥Ç¥½¥ó¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼19¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛD-LITE¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËYG¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂç½¸·ë¡ª
D-LITE¤ÏËÜÆü¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼19¼þÇ¯µÇ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØDsRaDio¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ØDsRaDio¡Ù¤Ï¡Ö¸«¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¡¢Ä°¤¯¤Î¤¬ËÜ¼Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢D-LITE¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¡È¼ª¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´Ö¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£³Æ²ó¤Ç¤ÏÈà¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥È¡¼¥¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°¿¿Ùõ¤Ê¸òÎ®¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î18¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØD's Table¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤ò³°¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤¿D-LITE¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢DJ¤ËÊ±¤·¤¿D-LITE¤¬¥é¥¸¥ªµ¡ºà¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø²ÈD-LITE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BIGBANG¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼19¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¸ø³«Í½Äê¤À¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬µ×¡¹¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
D-LITE¤Ï¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖDAESUNG 2025 ASIA TOUR¡§D¡Çs WAVE¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¿À¸Í¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Þ¥«¥ª¡¢²£ÉÍ¡¢¹âÍº¤Ø¤È¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é19Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿D-LITE¡£²»³Ú¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ëÈà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØDsRaDio¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤è¤ê¡¢D-LITE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡þD-LITE¡Ê¥Ç¥½¥ó¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥«¥ó¡¦¥Ç¥½¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢¡ØLIES¡Ù¡ØLast Farewell¡Ù¡ØHARU HARU¡Ù¡ØSUNSET GLOW¡Ù¡ØBAD BOY¡Ù¡ØLOSER¡Ù¡ØBANG BANG BANG¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÃ½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÎ¥¤ì¡¢2023Ç¯4·î¤ËR&D¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£