YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」に投稿されたのは、動物病院で注射を頑張るコーギーさんの動画です。動画は25万回再生を突破し「可愛くて面白くて笑っちゃいました」「頑張りましたね！」「先生も優しい」といった声が寄せられています。

【動画：動物病院にやってきた犬→診察台の上で『２つの悲劇』に襲われた結果…人間のような『まさかの反応』】

動物病院へやってきたつむぎちゃん

短い手足にむっちりボディがチャーミングなコーギー「つむぎ」ちゃん。この日はワクチン接種のため動物病院へやってきたそうです。

名前を呼ばれいざ診察室へ。すると早くも注射だと察知したのか、ママさんに抱きつき怖がるという危機管理能力が高いことが窺えるシーンも。

嫌々ながらも診察台へ上がりまずは体重測定からです。1か月前から0.9キロ増えておりまさかの『おデブ宣言』を受けてしまったとか。「おやつあげすぎたな…」と飼い主さんも苦笑いしてしまいました。

体温測定に暴れてしまいます…！

続いて体温を測るためつむぎちゃんのお尻に体温計を挿入…！奥まで入るとつむぎちゃんの表情が一変したそう。目を見開き「おい先生…」とでも言うような悲痛なお顔をお見せしたとか。

そのうちに息が荒くなり、耐えきれなくなったつむぎちゃんはママさんの腕の中で暴れ出したといいます。何とか測定が終わり体温計が抜かれると一気に安堵した模様。しかし大本命の注射はこれからです…！

注射も頑張りました♡

ここで先生が注射器を持って再登場。背中を向けていたつむぎちゃんが何故かチラッチラッと先生の手元を見たといいます。そして準備が終わったことに気付き逃げ出そうとする様子も。確実に注射が打たれることを理解しています…！

先生が気を逸らすように話しかけながらプスッと注射をすると、意外と大人しかったというつむぎちゃん。しかし針が抜けた瞬間に安堵の舞とでもいうようにママさんの腕の中で大暴れし「下ろして」アピールをしたといいます。

ハーネスから足が抜けてしまうほど取り乱していたというつむぎちゃん。体温計と注射のＷ悲劇をよく頑張りました…！

投稿には「どちらの反応も可愛くて面白くて笑っちゃいました！」「仕事の疲れがふっとびました～」「ワンちゃんも注射が嫌いなんですね」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」では、つむぎちゃんが注射を頑張る他の動画も公開されていますよ。表情豊かな愛らしい姿をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております