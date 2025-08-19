1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤´¤Ã¤³¡Ù¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¸¤¤¿¤Á¢ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¸÷·Ê¤¬32ËüºÆÀ¸¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Î¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÌåÀä¤ÎÀ¼
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡¢°¦¸¤2É¤¤òÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡©¤½¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤Ï32Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÂçÊÑ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ó¤³¤¿¤Á¤È¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤´¤Ã¤³¢ö
Æ¦¼Æ¡Ø¤¦¤Ë¡Ù¤¯¤ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¡Ø¤ª¤«¤é¡Ù¤Á¤ã¤ó¡¢1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ø¤Û¤Î¡Ù¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê3·»Ëå¡ª¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂç±«¤Ç³°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤3¿Í¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
3¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ù¥Óー¥«ー¡£¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤¬2¿Í¾è¤ê¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ù¥Óー¥«ー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Ë¤¯¤ó¤È¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÏÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー²°¤Ø
¤Þ¤º¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤¬Å¹°÷¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー²°¤µ¤ó¢öÀÖ¤È²«¿§¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¤ªÅ¹¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡Ä¡ªÍ¥¤·¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀÜµÒ¤Ç¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ý¥Æ¥È¤òÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ù¥Óー¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬É´²°¤µ¤ó¡£Å¹°÷¤Î¤¦¤Ë¤¯¤ó¤ÏÌîºÚ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÎÐ¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢°¦ÁÛËþÅÀ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥¥¦¥¤¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÄÄÎóÃª¤Ë¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¼æ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡Ä♡¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Å¹¤¸¤Þ¤¤¤·¤¿È¬É´²°¤µ¤ó
¤·¤«¤·¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê1ËÜ¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Óー¥«ー¤«¤é¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤¦1ËÜ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤òÄÏ¤à¤È¡¢·ë¶É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
ÆÍÁ³¾¦ÉÊ¤¬Á´ÉôÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¦¤Ë¤¯¤ó¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Å¹¤¸¤Þ¤¤¡ª¤Þ¤À±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ¹¤Ø¤È¹Ô¤¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤è～¡×¤È¼«Ëýµ¤¤ËÂÎ¤ò¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«(¾Ð)
¤¦¤Ë¤¯¤ó¡õ¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¡õ¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£Â¾¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤Ë¤Ï¡¢3·»Ëå¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£