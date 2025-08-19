「4回目の結婚記念日」元テラハメンバー、サッカー選手夫＆1歳娘との家族ショット公開！ 「幸せそう」
恋愛バラエティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）の軽井沢編『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』に出演していた田中優衣さんは8月18日、自身のInstagramを更新。夫でJ1リーグ・東京ヴェルディに所属する袴田裕太郎選手と娘との家族ショットを公開しました。
【写真】田中優衣、サッカー選手夫＆1歳娘との家族ショット公開！
現在第2子を妊娠中の田中さんはさらに、「単身赴任にも挑戦して 完全ワンオペも初体験して もうすぐ次女も生まれるので今年も濃い年になりそうだね」ともつづっています。次女誕生後の家族ショットが見られるのも楽しみですね。
この投稿にファンからは、「お幸せそうで良かった」「すてきな家族写真 これからも応援しています」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】田中優衣、サッカー選手夫＆1歳娘との家族ショット公開！
「もうすぐ次女も」田中さんは「4回目の結婚記念日は試合観戦でした。写真バラバラだけど。笑」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目では、田中さんと袴田選手、娘の3人が黒でそろえた洋服を着ていて、おしゃれでかわいらしい家族ショットを披露しました。仲の良さが伝わってくるすてきな1枚です。
この投稿にファンからは、「お幸せそうで良かった」「すてきな家族写真 これからも応援しています」との声が寄せられました。
「夫婦してこの水色似合うのがすてき過ぎる」田中さんは4月24日の投稿でも、「娘のお誕生日に撮ったお気に入り写真を久しぶりにあーげよっ」とつづり、家族ショットを公開しました。コメントでは、「夫婦してこの水色似合うのがすてき過ぎる」「ゆいちゃんのお顔がとんでもなくかわいくて ついアップにして見てしまいました」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)