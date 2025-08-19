杉田かおる、妹撮影60歳の近影ショットに「すごく穏やかで幸せな表情」「誰かと…思いました」反響
俳優の杉田かおるさんは8月18日、自身のInstagramを更新。60歳の近影ショットを披露しました。
【写真】杉田かおるの現在の姿
コメントでは、「すごく穏やかで幸せな表情 こちらも幸せな気持ちになれます」「仲の良い姉妹愛が伺がえます」「お姉さんのお顔してますね」「ご姉妹仲良くていいですね」「ステキなお顔でお若くて 妹さん？て思って2度見しました」「可愛い人は60過ぎても可愛いですね」「優しい笑顔ですね」「誰かと…思いました」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ご姉妹仲良くていいですね」杉田さんは「東京駅でアメリカから一時帰国した妹とランチ」とつづり、1枚の写真を投稿。食事中の自身のソロショットです。妹が撮影したのでしょう、杉田さんはリラックスした表情を見せています。昔と変わらない美しさとかわいらしさを兼ね備えており、とても魅力的です。
「家族で過ごす夏」13日にも「家族で過ごす夏」とつづり、食事中の姿を公開していた杉田さん。ファンからは「良い顔してる」「かおるさん、いつまでも変わらず可愛い」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
