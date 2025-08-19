「全国高校野球選手権・準々決勝、山梨学院１１−４京都国際」（１９日、甲子園球場）

山梨学院が昨夏王者の京都国際を下し、初の４強進出を決めた。

昨夏の優勝投手・西村を自慢の強力打線が攻略して、２試合連続２桁得点となる１１得点をマーク。２回戦の初戦から３試合で計３１得点を挙げ、２０２４年春からの低反発バット導入後、夏は２４年の神村学園が記録した５試合２８得点の大会最多得点を更新した。

試合後、吉田洸二監督（５６）は「誰かが突出して、こいつに回せば打つではなくて全体で攻めている」と１３安打を放った途切れない打線を評価。０−１の二回には、４番の横山悠捕手（３年）が左への同点ソロを放つなど長打力も兼ね備え、低反発バットも関係ないと言わんばかりのパワーを見せているが「夏は出る度にねじ伏せられて負けたので、夏出た時は打ち返してやるぞとやってきた」と話した。

来秋のドラフト候補で長身２年生右腕の菰田陽生投手は、３回戦の岡山学芸館戦に続く３安打３打点の活躍。５−１の五回１死満塁の第３打席では、痛烈な打球が右翼の頭上を越える走者一掃の３点三塁打を放ち「満塁のチャンスでここで一本出さないとという気持ちで打席に立ったけど、出たので良かった。最初は（右翼手に）取られると思ったけど、越えて良かった」と話した。