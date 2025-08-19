米HBOによるドラマ版『ハリー・ポッター』の主演に抜擢されたドミニク・マクラフリンが、ハリー・ポッターという大役に挑む心境を語っている。

ドラマ版へのマクラフリンの起用は、2025年5月に、ハーマイオニー・グレンジャー役のアラベラ・スタントン、ロン・ウィーズリー役のアラステア・スタウトとともに正式発表された。7月14日の撮影開始時には、ホグワーツの制服を着て笑顔を見せるマクラフリンの写真もされている。

英のインタビューで、初めて衣装を着た時の感想を聞かれたマクラフリンは、「正直、少し非現実的な感覚でした」と回答。「幼いころからずっと『ハリー・ポッター』の大ファンだったんです。夢のような役なので、演じられることにすごくワクワクしています」と嬉しそうに語った。その様子は、以下の動画で見ることができる。

また別のインタビューでは、「もし30～40年後に『ハリポタ』が再リブートされたら、誰を演じたいか？」と問われ、2人の正反対のキャラクターを挙げている。

「ダンブルドアがいいかな。演じられたら楽しいでしょうね。少し不思議なキャラクターで、面白い人ですから。あとは、ヴォルデモートを演じても楽しそうですね。」

なお、ドラマ版『ハリー・ポッター』ではダンブルドア役を『教皇選挙』のジョン・リスゴーが演じる。ヴォルデモート役をめぐってはを推す声がしていたが、現時点でキャストは明かされていない。

本作は、小説『ハリー・ポッター』シリーズ全7巻をそれぞれ1シーズンずつ描く壮大なドラマ化で、約10年にわたって制作が続く見込み。シーズン1は、2025年7月14日（現地時間）より撮影されている。

子役キャストには、ドミニク・マクラフリン（ハリー・ポッター役）、アラスター・スタウト（ロン・ウィーズリー役）、アラベラ・スタントン（ハーマイオニー・グレンジャー役）、ロックス・プラット（ドラコ・マルフォイ役）、アレッシア・レオーニ（パーバティ・パチル役）、レオ・アーリー（シェーマス・フィネガン役）、ローリー・ウィルモット（ネビル・ロングボトム役）、アモス・キットソン（ダドリー・ダーズリー役）らが含まれる。

ドラマ版『ハリー・ポッター』は2027年に米HBOおよびHBO Maxリリース予定。

